中國財經

評級機構標準普爾發表報告指，中國銀行業面臨的政策及其他風險正在不斷上升，但危機並未迫在眉睫。

標普全球評級信用分析師廖強表示，考慮到今年中國GDP增速預計仍將高於6%，並且信貸債務人結構改變會緩解資產質量壓力，今年中國可望會再次避免銀行業危機的爆發，但目前的發展軌跡不可持續。

他指，中國信貸增速已經連續數年超過了其經濟增速，這勢頭正逐漸消耗中國銀行業的融資基礎。儘管總體存款水平仍然高於信貸餘額，但銀行業的融資和流動性緩衝空間正在收窄。

2016年，隨着風險較高的企業新增貸款發放放緩，國內銀行加快向公共產業和居民的信貸發放步伐。這種債務結構的改變控制了不良貸款佔總體信貸的比重。然而，總體經濟槓桿仍繼續上升，降低融資緩衝空間，亦使銀行更易遭受尾部風險衝擊。廖強表示，無論危機爆發與否，標普維持並再次強調對中國銀行業信用狀況的負面展望。

廖強補充，國內銀行信用狀況面臨的尾部風險包括，與中國人民幣滙率相關的政策風險、影子銀行、地方政府債務和企業債務違約、地產市場調整以及外部衝擊等問題。

標普指出，銀行業內部各銀行的信用質量也存在巨大差異。廖強認為，小型銀行能否抵禦存款擠兌等壓力事件，仍不明確。由於國內許多小型銀行仍在激進擴張信貸規模，並可能缺乏成熟的風險管理能力，因此市場狀況一旦急轉直下，很可能會令它們猝不及防，難以招架。