中國財經

國新辦今日就改善農村人居環境工作進展情況舉行發布會，住房城鄉建設部總經濟師趙暉指出，特色小鎮建設要有重點發展，不能一哄而上。要堅持市場主體，防止「只見新鎮不見人」。趙暉強調，要防止打著特色小鎮名義，違法違規搞圈地開發。

據中新經緯客戶端報道，趙暉介紹，近年來，住建部推進鄉村建設的取得了多個進展。在談到特色小鎮培育進展情況時，他指出，去年住建部會同財政部、發改委啟動了特色小鎮培育工作，命名了第一批共127個中國特色小鎮，中央給予支持，目前地方積極性十分高。

但是，要注意以下幾個問題和原則：一是要堅持有重點發展、有條件發展，不能一哄而上；二是要堅持有特色發展、有特色建設，防止千鎮一面；三是要堅持市場主體、產業為動力，防止「只見新鎮不見人」；四是防止打著特色小鎮名義，違法違規搞圈地開發。

對於特色小鎮如何避免一哄而上、圈地開發的情況，趙暉回應稱，特色小鎮也好，重點鎮也好，一定是在一定條件下才能發展起來的，這個規律不能違背。要有一定的區位條件、一定的資源條件，不可能想發展多少就發展多少。特色小鎮的炒作，各種研討會，甚至以開發商為主的研討會比較多，或者企業出錢請名人來，實際是為某一個開發項目服務的。要加強輿論引導，推廣正面的建設經驗，堅決避免打着特色小鎮名義搞圈地開發。