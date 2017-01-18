即巿股評 港股直擊 中國財經

內地股市個別發展，上證指數連升兩日，企穩3100點，收報3113點，升4點或0.14%，成交1445.47億元（人民幣.下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度餘121.39億元，用8.61億元或6.6%。

方大特鋼(600507.SH)、一拖股份(601038.SH)及四方股份(601126.SH)均漲停，為表現最好「滬股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:45PM，額度剩餘88.33億元，用16.67億元或15.9%，買盤活躍。