中國財經

澳門旅遊局公布，2016年入境旅客錄得3095萬人次，按年微升0.8%，其中留宿旅客人次10年來首次超越不過夜旅客，按年增9.8%至逾1570萬人次。

旅遊局今日舉行年度記者會，指內地、香港和台灣仍是三大客源地，惟香港客人次較前年跌1.8%，內地和台灣分別增0.2%和8.8%。

至於國際市場，整體旅客人次升7.9%，其中韓國佔最多，升近兩成至逾66萬人次；泰國則升幅最大，升超過三成。

旅遊局今年將以發展多元旅遊產品、改善業界獎勵機制、加強推廣力度和積極參與國際組織為四大重點工作。