訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:58 中國財經

澳門去年入境旅客微升0.8%

放大圖片

澳門旅遊局公布，2016年入境旅客錄得3095萬人次，按年微升0.8%，其中留宿旅客人次10年來首次超越不過夜旅客，按年增9.8%至逾1570萬人次。

旅遊局今日舉行年度記者會，指內地、香港和台灣仍是三大客源地，惟香港客人次較前年跌1.8%，內地和台灣分別增0.2%和8.8%。

至於國際市場，整體旅客人次升7.9%，其中韓國佔最多，升近兩成至逾66萬人次；泰國則升幅最大，升超過三成。

旅遊局今年將以發展多元旅遊產品、改善業界獎勵機制、加強推廣力度和積極參與國際組織為四大重點工作。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。