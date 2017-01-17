中國財經

人民銀行主管報紙《金融時報》發表評論文章稱，從2015年開始，中國外滙佔款開始出現持續減少，2016年減少2.9萬億元(人民幣‧下同)。同時，2016年末，人行對其他存款性公司債權餘額比2015年年末增加了5.8萬億元，這意味着人行再貸款作為投放基礎貨幣的主要渠道，不僅彌補了基礎貨幣缺口，還使基礎貨幣在2016年保持穩步增長。市場人士認為，各類形式的再貸款將是調節流動性的主閘門。

文章指出，從2016年的情況來看，自從去年2月下旬普降存款準備金率0.5個百分點以後，人行更多地採用了公開市場常規操作、短期流動性調節工具(SLO)、中期借貸便利(MLF)、常備借貸便利(SLF)等方式來保持適度的流動性。

不過，去年第三季以來，人行不再投放3個月期MLF，而是加大6個月期和1年期MLF操作，這正是出於偏向使用長期政策工具的考慮。

文章稱，12月的數據顯示，央行對其他存款性公司債權上升7446億元，比前一月擴大2700多億元，反映了外滙佔款下降的背景下央行繼續通過再貸款等操作來補充基礎貨幣。

中金公司首席經濟學家梁紅認為，今年人行將繼續通過再貸款等操作來對沖外滙流出。2016年年末工業生產和消費雙雙加速，短期內經濟企穩可期，在此背景下，貨幣政策操作更加重視抑制資產泡沫及金融風險，因此流動性供應將更多依賴公開市場操作和各類再貸款便利。