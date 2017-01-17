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遼寧省十二屆人大八次會議昨日開幕，遼寧省委副書記、省長陳求發在政府工作報告中首次對外確認，遼寧省所轄市、縣，在2011年至2014年存在財政數據造假的問題，指出在2011年至2014年「官出數字、數字出官」，導致經濟數據被注入水分。

《新京報》引述遼寧省一個地級市市委書記表示，在分稅制體制下，財政收入虛增的稅收數額，也要按比例向中央和省上繳。前幾年財政收入虛增空轉，百姓沒有得到好處不說，相當於平均每人要多繳交稅收1000元人民幣。

遼寧省長陳求發在政府工作報告中指出，2016年，遼寧省地區生產總值、規模以上工業增加值、固定資產投資、出口額等指標未能完成預期目標，主要原因是過去一個時期，經濟發展思路一度背離中央的決策部署，背離黨的實事求是思想路線，「官出數字、數字出官」，導致經濟數據含有水分。

報告引述了國家審計署2016年的一份文件指，遼寧省所轄市、縣財政普遍存在數據造假行為，且呈現持續時間長，涉及面廣、手段多樣等特點。虛增金額和比例從2011年至2014年，呈逐年上升趨勢。財政數據造假問題，不但影響中央對遼寧省經濟形勢的判斷和決策，還影響到中央對遼寧省轉移支付規模，降低了市縣政府的可用財力和民生保障能。除財政數據外，其他經濟數據也存在不實的問題。

報道指，遼寧省所轄市縣在2011年至2014年，約佔同期財政收入的近20%，虛增最高的年份是2014年，虛增比例高達23%。