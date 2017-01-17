中國財經

國家主席習近平出席達沃斯論壇發表演說，習近平表示，中國無意通過貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣及貿易戰，又強調中國將繼續敞開大門，不會關上，歡迎各國人民搭乘中國發展的快車及便車。

習近平指出，中國是經濟全球化的受益者，更是貢獻者，對世界經濟的貢獻率30%以上，數字在世界名列前矛，強調中國的發展是世界的機遇。

習近平強調，中國經濟長期向好的基本面沒有變，預期2016年全年經濟增長6.7%，指出居民消費及服務業成中國經濟增長的動力，但當前中國面臨一定的下行壓力及不少困難，例如產能過剩、增長內生動力不足、金融風險有所積聚等，但強調這都是發展前進中的階段性現象，會對面臨的矛盾着力加以解決。

他強調，中國作為最大的發展中國家，有巨大的發展潛力及空間。他指出，在創新共享下，中國將優化經濟結構，培育增長新動能，擴大有效需求，更好滿足人們個性化多樣化的需求，並會加大重要領域關鍵環節的改革力度。

他又表示，中國亦會繼續削減產能及去槓桿，積極營造寬鬆有序投資環境，不斷適應及引導新常態，保持經濟在中高速增長。

習近平又稱，中國將放寬外商投資准入，並加強產權保護，促進公平競爭，讓中國市場更透明及更規範。

習近平預計，未來五年，中國將進口8萬億美元的商品，吸收6000億美元的外來投資，並對外投資總額將達到7500億美元，出境旅遊將達到7億人次，這將為世界各國提供更廣闊的市場，更充足的資本，更豐富的產品，及更寶貴的合作契機。