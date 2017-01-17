中國財經

國家主席習近平出席達沃斯論壇發表演說，習近平就重返貿易保護主義政策向各國發出警告，稱沒人會在貿易戰中獲勝，強調貿易戰的結果只能是兩敗俱傷，呼籲各國不要在犧牲其他國家的利益中，追求自己的利益。

習近平指出，世界面臨的不確定性上升，令國際社會圍繞經濟全球化展開了廣泛討論，認為困擾世界的很多問題，並非經濟全球化造成的，例如國際金融危機是由於金融監管缺失等帶來的後果。

他稱，經濟全球化為世界經濟增長提供了強勁動力，但也要承認經濟全球化是「雙刃劍」。

他又表示，全球有三大矛盾還未有效解決，包括全球增長動力不足、治理後的經濟難以適應世界變化，以及難以滿足人民對美好生活的期待，認為應把經濟打造富有活力的模式、開放共贏的合作模式，以及平衡互利的發展模式。

習近平認為，全球貿易增速繼續低於經濟增速，短期性政策刺激效果不佳，強調全球金融市場需要增強抗風險能力。同時，全球收入分配不平等，發展不平衡令人擔憂，認為現今世界經濟增長治理發展模式存在必須解決的問題，只有堅持創新勇於變革，才能打破世界經濟增長的瓶頸。

他表示，要創新政策手段，推進結構性改革，為增長創造空間增加後勁，並在培育新產業新模式過程中注入創新的就業機會，堅定不移發展開放型世界經濟，以及要旗幟鮮明反對保護主義。

習近平指出，每個國家都有發展權利，也應該在更廣闊層面考慮自身利益，不能以損害其他國家利益為代價，並要賦予新興市場國家和發展中國家更多發言權。要堅持公平包容，打造平衡互惠的發展模式，要提升發展公平性、有效性、協同性，要落實聯合國2030可持續發展議程，實現全球範圍平衡發展。