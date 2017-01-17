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Mastercard發表消費者信心指數調查報告顯示，香港消費者信心水平繼2015年下半年持續下跌後，港人對2017年上半年的經濟前景信心較過去半年有顯著改善，升幅百分比更為亞太區內最高。

調查顯示，2016年下半年香港整體消費者信心指數為42.2，較上半年的32.1升10.1點，其31.5%的增長率更冠絕亞太區，港人對整體經濟前景的態度並由悲觀轉為中立。

當中，女性較男性稍為樂觀，分別為44.7及39.3。而30歲或以下的年輕一代，由38.7升至42.2；及30歲以上的受訪者，由29.7升至41.7，對本港經濟均較以往樂觀。

除生活質素外，本地消費者對所有經濟指標的信心水平均有明顯增長，當中對股票市場的信心錄得最大升幅，升19.1點至46.5；對就業及經濟方面的信心亦有改善，分別上升14.1點及9.9點。相反，針對生活質素方面，消費者則較為悲觀，其信心指數稍跌至27.9，是自2012年上半年後的新低。

在大中華區方面，中國消費者信心報80.8，升4.8點，主要受惠於所有五項指標的信心水平均錄得改善，尤其針對股票市場的信心升幅最大，升9.1點。而亞太區整體消費者信心保持平穩，由2016年上半年的59.7，微升1.2點至2016年下半年的60.9，整體水平由中立轉為樂觀。

Mastercard香港、澳門及台灣區總裁鍾偉賢表示，在全球經濟不明朗的情況下，香港消費者仍然對整體經濟前景恢復信心，實在令人鼓舞。此外，亦喜見本地消費者對固定收入的前景大感樂觀。