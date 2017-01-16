中國財經

《經濟參考報》報道，今年在消費領域，將主要從擴大中高端產品消費和服務消費等兩方面釋放需求，一系列供給端促消費新措施將要推出，包括開展新一輪服務業綜合改革試點、擴大免稅消費吸引消費回流等，着力解決消費領域供需錯配難題。

報道指出，服務消費和中高端消費將獲重點扶持，今年將出台的政策，在增加服務供給方面，包括繼續實施餐飲、住宿、家政、家電維修等八大居民生活服務業轉型行動計劃，出台更有利推動家政、大眾餐飲、社區便利和農村生活服務等措施，大力推進電子商務進社區，開拓中高端和個性化生活服務消費市場等。

另外，政府還將進一步鼓勵跨境電子商務、進口商品直銷、汽車平行進口等新型貿易方式，暢通消費品進口渠道，擴大免稅消費等政策，吸引境外消費回流。

業內專家表示，從供給側改革的角度來促進消費需求的釋放，就要通過簡政放權，提升政府的服務能力，促進社會和行業的公平競爭，從而使經營環境和秩序更好，在訊息化、標準化的背景下，為消費增長營造更加良好的市場環境和制度環境。

業內專家指出，近年來中國經濟步入新常態，消費也逐漸發生結構性變化，供給側矛盾不斷凸顯，引導消費的政策思路也在隨之調整，尤其是隨着供給側結構性改革的提出，供給側促消費思路確立，擴大消費不再像過去那樣強調需求側的短期刺激，而是更加注重新消費模式的供給以及消費環境的改善。