中國財經

《財新網》引述與會人士透露，近日在2017年全國銀行業監督管理工作會議上，銀監會主席尚福林不點名提及部分銀行的公司治理出現異常現象。

尚福林稱，最近時期，有些機構公司治理出現異常現象，有的社會貢獻不大，高管收入頗豐；有的股東支持不多，股權變動較快；有的風險控制不嚴，關聯交易比較多。

對此，尚福林指出，這些現象都需要從根本上加以解決，根本就是公司治理。具體而言，一是完善銀行公司治理結構，充分發揮黨組織在領導銀行業改革發展的政治優勢、組織優勢、制度優勢，確保黨委會切實在管戰略謀大局、立大志，在方向方面發揮重要作用。

二是着力加強控股股東行為監管。尚福林表示，要嚴禁控股股東干涉董事會和高管層日常履職，堅決抵制控股股東不當謀取經營決策權和控制權，防範控股股東操縱銀行過度追求利潤和股東回報，損害銀行及中小股東合法權益的行為。

三是提升董事會的專業性和有效性。強化董事履職監管，提升董事履職能力，確保董事會在銀行戰略決策中，發揮核心作用並承擔全面風險管理的責任和最終責任。四是提高監事會的獨立性。要確保其履職盡責，與黨的監督有機結合，發揮監督作用。

與會人士表示，對於股權問題，應該是今年銀監會的工作之一，比如查異動股權及關聯交易。