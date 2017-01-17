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今日 11:03 中國財經

社科院:中國財政赤字率在安全範圍

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中國社會科學院財經戰略研究院研究員楊志勇稱，對於「中國政府是否也會出現債務問題」的擔心其實沒有必要，中國財政赤字率和政府債務負擔率均在安全範圍內，不存在負債過高問題，經濟安全具有強大保障。

《人民日報》刊登楊志勇的文章稱，中國總體財政運行正常，但各地情況不一，有些地方政府債務風險較大，如果不及時採取措施，也可能產生風險傳染效應，由局部擴散到整體。他指出，除了關注政府債務風險，還要關注企業債務風險，特別是其中可能轉化為政府或有負債的風險，只要對風險有充分的估計並有相應的預案，經濟安全運行就有保證。

楊志勇稱，中國財政赤字率3%也只是與警戒線持平，而41%的政府債務負擔率和60%的警戒線之間還有較大距離。這說明，中國既有的債務規模是安全的，而且還有較大的發債空間。

他解釋道，不少國家超越債務負擔率60%警戒線，財政運行也能保持正常，經濟安全未受到大影響，只要政府債務能夠正常償還，較大債務規模就不會影響財政運行。而中國擁有龐大國有資源，應債能力遠高於一般市場經濟國家，即使歐盟財政赤字率和債務負擔率警戒線為3%和60%是合理，中國的警戒線水平也應高於這兩個指標。

去年，中國財政赤字安排為2.18萬億元人民幣，財政赤字率3%。

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