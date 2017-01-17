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英國財政部經濟事務大臣柯比(Simon Kirby)表示，即使在英國脫歐後，把歐羅計價的清算業務留在倫敦，也是符合歐洲的利益。

一名歐盟官員上月稱，歐盟正考慮立法，將歐羅清算業務從倫敦遷至歐羅區，但這種調整只會在英國脫歐後才進行。

柯比在香港接受路透訪問時指出，若把這項業務移出倫敦，還要進行重新安置，最終有可能搬到紐約，那樣根本不符合任何人的利益。因此，對保留歐羅清算業務有信心。

他表示，英國脫歐不僅是與歐洲盡可能達成最佳協議的機會，也是英國增強在全球地位的機會。

對於脫歐後英國與亞洲的交易夥伴關係，柯比稱，有足夠證據顯示亞洲地區持續對英國進行投資，全球其他地方對英國的投資也是如此。

他說，特別是在金融服務業方面，英國與中國有着非常牢固的關係。在中國實現金融與經濟快速轉型的過程中，英國將處於中心位置。

柯比指出，在香港、新加坡、馬來西亞和印尼等亞洲國家，金融科技以及伊斯蘭金融等領域的企業方興未艾，為英國與亞洲增強貿易聯繫提供有利的契機。

關於英國是否有可能與亞洲主要經濟體達成新的雙邊貿易協定，或英國是否提供吸引亞洲投資者的鼓勵政策，柯比對此不予置評。他稱，現在就揣測這些有待完成的協議細節為時過早，但整體而言，有信心可以打造出一個真正全球化的英國，與美國、中國等世界各國進行合作。