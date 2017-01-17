內地股市延續上日跌勢，上證指數低開16點，失守3100點關口。
上證指數開市報3087點，跌16點或0.53%；現報3094點，跌8點或0.27%。
深成指開市報9684點，跌28點或0.29%；現時告回升，報9730點，升18點或0.19%。
滬深300指數開市報3305點，跌13點或0.42%；創業板指數開市報1824點，跌6點或0.37%。
各板塊個別發展，水泥、鋼鐵股跌約0.6%；金融、有色金屬、房地產、電力、化工股偏軟；次新股則升2.05%。
今日 09:40 中國財經
內地股市延續上日跌勢，上證指數低開16點，失守3100點關口。
上證指數開市報3087點，跌16點或0.53%；現報3094點，跌8點或0.27%。
深成指開市報9684點，跌28點或0.29%；現時告回升，報9730點，升18點或0.19%。
滬深300指數開市報3305點，跌13點或0.42%；創業板指數開市報1824點，跌6點或0.37%。
各板塊個別發展，水泥、鋼鐵股跌約0.6%；金融、有色金屬、房地產、電力、化工股偏軟；次新股則升2.05%。
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