中國財經

路透引述業內人士報道，人民銀行公開市場今日將進行合共3300億元(人民幣．下同)逆回購操作，其中7天期為1000億元，28天期2300億元。昨日逆回購規模為2300億元。

本周公開市場共有2500億元逆回購到期，其中今日到期600億元。據此計算，單日淨投放達2700億元。另外，周三(18日)及周四(19日)有合共2165億元中期借貸便利(MLF)將到期回收流動性。

人行上周五對21家金融機構開展中期借貸便利(MLF)操作，共3055億元，操作量遠超當日1015億元的到期規模。