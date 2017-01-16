中國國家能源局公布，2016年全社會用電量5.92萬億千瓦時，按年增長5%。
分產業看，第一產業用電量1075億千瓦時，增長5.3%；第二產業用電量4.21萬億千瓦時，增長2.9%；第三產業用電量7961億千瓦時，增長11.2%；城鄉居民生活用電量8054億千瓦時，增長10.8%。
能源局稱，去年全國電源新增生產能力(正式投產)1.21億千瓦，其中，水電1174萬千瓦，火電4836萬千瓦。
去年全國6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用小時為3785小時，按年減少203小時。
今日 18:03 中國財經
中國國家能源局公布，2016年全社會用電量5.92萬億千瓦時，按年增長5%。
分產業看，第一產業用電量1075億千瓦時，增長5.3%；第二產業用電量4.21萬億千瓦時，增長2.9%；第三產業用電量7961億千瓦時，增長11.2%；城鄉居民生活用電量8054億千瓦時，增長10.8%。
能源局稱，去年全國電源新增生產能力(正式投產)1.21億千瓦，其中，水電1174萬千瓦，火電4836萬千瓦。
去年全國6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用小時為3785小時，按年減少203小時。
|下一篇：
|南航上月旅客周轉量按年升17%
|上一篇：
|人幣在岸價收升 離岸價曾穿6.84