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今日 18:03 中國財經

內地去年用電量增5%

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中國國家能源局公布，2016年全社會用電量5.92萬億千瓦時，按年增長5%。

分產業看，第一產業用電量1075億千瓦時，增長5.3%；第二產業用電量4.21萬億千瓦時，增長2.9%；第三產業用電量7961億千瓦時，增長11.2%；城鄉居民生活用電量8054億千瓦時，增長10.8%。

能源局稱，去年全國電源新增生產能力(正式投產)1.21億千瓦，其中，水電1174萬千瓦，火電4836萬千瓦。

去年全國6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用小時為3785小時，按年減少203小時。

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