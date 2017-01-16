中國財經

路透引述接近監管層人士透露，今年監管層可能會將再融資的規模，控制在2016年規模的一半左右。

該人士表示，由於上市公司再融資的資金很大一部分去投資，並沒有應用於實體經濟的發展，因此從實質上來看，上市公司很大程度上並不缺錢。

該人士稱，未來兩至三年，新三板創新層可能會拿出5%的掛牌企業進行連續競價交易。

中國證監會對此未予置評。

消息人士稱，中證監主席劉士余於上周六(14日)召集部分在京機構召開座談會，聽取市場人士對IPO、再融資、殼資源和新三板等問題的意見和建議。