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今日 15:15 中國財經

韓正:自貿區負面清單要降至兩位數

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上海市委書記韓正表示，目前上海自貿區下一步的改革方案正在完善中，完善以後將報呈中央。

韓正在上海市政協十二屆會議舉行專題會議時指出，上海自貿區要在3年基礎上更進一步，就要不忘初衷，深化改革。自貿區所做的一切，是探索符合中國開放型經濟新體制下的政府管理模式和體制。現時還有很多不適應、不符合的地方，需要繼續探索。

韓正稱，在這個基礎上，自貿區下一步的改革突破點該圍繞開放型經濟新體制相關制度安排展開，包括投資領域是負面清單。他認為，負面清單要降到兩位數，而目前仍是三位數。

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