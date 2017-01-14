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路透引述消息人士稱，摩根士丹利獲得中國證券監管機構批准，將對中國證券合資企業持股提高至49%，為規定可達到的最高水平，是首家獲得此類批准的銀行。

中國證監會上海辦公室早前在網站上公布，核准該公司變更《摩根士丹利華鑫證券有限責任公司章程》的重要條款。

中國2012年允許外資銀行將對證券合資公司的持股最多提高至49%，先前的持股上限為三分之一。不過外國投資銀行迄今仍未提高持股。

摩根士丹利及中國合資夥伴華鑫證券今年稍早已同意使摩根士丹利持股從33.3%提高至49%的提案。