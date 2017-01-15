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今日 15:14 中國財經

河南去年新建商品房備案成交面積突破1億平方米

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河南省住房城鄉建設工作會議指出，去年全省新建商品房合同備案成交面積預計突破1億平方米，創歷史新高。

高成交量使庫存量大幅減少，河南省住建廳數據顯示，全省商品房累計可售面積1.16億平方米，去化周期比歷史峰值縮短6.9個月。

鄭州市住房保障和房地産管理局發布的數據顯示，去年鄭州市區商品住宅累計銷售面積1721.61萬平方米，較2015年增長近六成。

截至去年12月底，鄭州市區商住房累計庫存500.63萬平方米，按照2016年平均月銷量測算，去化周期僅為3.5個月。

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