中國財經

在2016年年會上，萬達集團董事長王健林在該集團2016年年會上表示，萬達商業是集團轉型的重點公司，力爭2018年提前兩年完成轉型目標，成為商業服務型企業。

他說，一是逐步減少地產投資。2020年以後原則上不再搞重資產，全部為輕資產。除了萬達城配套的住宅外，萬達原則上也不再新增住宅開發。二是輕資產運營。三是提升租金利潤佔比。

談到房地產時王健林說，萬達退出地產開發，不是對中國房地產看淡，主要在於兩點：首先是中國房地產開發的周期性太強，這個周期性可以說全球罕見。他從事地產行業28年，被調控了10多次。中國地產好年景沒有持續四五年的時候，基本上3年左右來一回調控。

他表示，其次更重要的是萬達已經可以靠品牌掙錢，過去靠賣住宅、商舖的錢來建萬達廣場，現在設計運營就可以分得很大一杯羹，何樂而不為？

他說：「我去年在國外跟一個老外講，萬達一年要開業50個廣場。他很吃驚，問一個萬達廣場多大面積？我說十幾萬平米。老外說『喔，十幾萬尺』；我說不對，不是十幾萬尺，是十幾萬平米，他當時就暈了。世界這個行業的人都不敢相信萬達有這麼快的速度。」

另外，王健林在會上公布了萬達集團2016年經營業績。截至2016年12月31日，萬達集團資產7961億元(人民幣‧下同)，按年增長21.4%。營業收入2549.8億元，完成年計劃的103.2%，同比增長3.4%；淨利潤實現兩位數增長。與此同時，王健林也提出2017年集團資產瞄準9000億元，營業收入2658億元。萬達已經在奔向2017年的「小目標」。