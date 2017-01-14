中國財經

全國社保基金理事會理事長樓繼偉在第15屆中國企業發展高層論壇上指出，社保基金一直在入市，但社保基金的特徵使得其進入債券等固定收益産品的絕對佔比最高，進入股市的比重偏小。

樓繼偉表示，最近若干省份在委托全國社保基金理事會對階段性結餘的養老保險金進行運作，相比於全國社保基金，這部分資金是階段性的，對波動的容忍度相對較小，進入股市的規模也有限。

他稱，要根據資金的性質不同，市場運作空間的不同，把握好、研究透，分類管理，發揮好社保基金的整體運營優勢，更好地為國家和社會分憂。