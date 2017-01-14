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今日 18:27 中國財經

內地企業景氣回穩 36.6%企業家料今年經營好轉

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由中國國務院發展研究中心企業研究所發布的《中國企業發展報告2017》顯示，中國企業景氣在經過了3年的持續下降後，開始溫和改善。經營狀況方面，認為綜合經營狀況「良好」的企業家佔27%，認為「不佳」的佔20.6%；「良好」比「不佳」多6.4個百分點，這一數據為近3年來的最高值，反映出回暖趨勢。

另外，滿意度方面，調查顯示，去年對企業現狀「非常滿意」或「比較滿意」的企業家佔33.5%，較2015年上升5.2個百分點；認為「一般」的佔35.7%，「不太滿意」或「很不滿意」的佔30.8%。

企業家對當前宏觀經濟形勢的判斷也趨於樂觀，調查結果顯示，認為當前宏觀經濟形勢「很好」或「較好」的企業家佔20.3%，較2015年上升了2.7個百分點，認為「很差」或「較差」的佔36.7%，較2015年下降7個百分點。另外，認為目前宏觀經濟「偏冷」或「過冷」的企業家比重也較2015年下降5.3個百分點。

對未來預期方面，調查發現，企業家對2017年的預計比2016年第四季的預計更樂觀；預計明年經營狀況「好轉」的企業家佔36.6%，預計「不變」的佔49.3%，預計「惡化」的佔14.1%。同時，預計「好轉」的比「惡化」的多22.5個百分點，這一數據比去年第四季的預計上升5.4個百分點。

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