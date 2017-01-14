中國財經

國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁朱民表示，全球經濟仍在均衡低位運行，同時在人口、需求、收入分配等發生結構性變化，未來風險還是在下行，而中國經濟結構調整則取得初步成果，但前路仍有挑戰。

朱民認為，當經濟沒有總需求拉動的時候，總供給方面則正在發生一系列的結構性變化，世界是這樣，中國則是在改革中調整和發展。

他指出，若中國沒有改革的話，整個經濟增長從2012年8%左右，以及現在的6.7%，會跌得更厲害。按照政府實行的十八大政策，按照這個改革的話會維持6%左右的經濟增長速度，若進一步加大市場作用，推進改革的話，整個增長速度還會更高一點，整個改革的力度還在供給側。

他稱，當前結構調整的一個很重要方面是中國經濟的再平衡，這個平衡實際上在發生，中國居民的可支配收入在上升，居民的儲蓄在下降，但是居民的消費是在逐漸上升的，去消費對GDP的貢獻力度又在提高，中國經濟在過去兩三年在調結構是取得成效的，但是這個成效遠遠不夠，還有很長的路要走。

朱民強調，世界經濟出現了結構性的變化，而中國則處於一個巨大結構調整的過程，所以世界和中國都需要結構改革。他表示，因為面臨的挑戰是結構性的，總需求政策不能解決結構問題，只會惡化宏觀環境，而且現在沒有總需求政策，認為改革是世界唯一解決結構問題的工具和手段。