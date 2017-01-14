中國財經

中國國家發展改革委副主任何立峰指出，近期國家發改委會同多個部門建立「一帶一路」政府和社會資本合作(PPP)工作機制，在沿線國家推廣PPP模式。這一創新既有利於存量項目，也有利於增量項目，加快推動符合要求的建設項目「落地生根」，產生「滾雪球」的效應。

何立峰在第十五屆中國企業發展高層論壇中表示，部分「一帶一路」建設項目體量大、投資回收期長，商業之外的不可控、不可知因素比較多，需要創新融資模式，建立長期、穩定、可持續的融資保障體系。

他稱，要充分發揮政策性金融的先導作用和商業性金融的主體作用，完善銀企合作機制，支持金融機構拓展低成本的信貸融資渠道。同時，要擴大出口保險的覆蓋範圍，創新風險分擔機制，降低保障成本；亦要發揮各類基金的整體合力，突出「四兩撥千斤」的帶動作用，以及直接融資、權益投資在「一帶一路」建設中的平衡作用。

何立峰指出，2017年是推動「一帶一路」建設的重要一年，要圍繞重點方向，打造合作示範，推動項目落地。在互聯互通方面，全球正迎來新一輪基礎設施建設的景氣週期，中國將進一步加強與「一帶一路」沿線國家的互聯互通規劃對接，打通缺失路段，暢通瓶頸路段。

此外，在產能合作方面，要在現有的合作基礎上按照沿線所需、中國所長的原則，繼續實施一批市場有前景、資源要素有支撐、基礎設施有保障、體系有配套的產業項目。