訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:12 中國財經

北京今年將深化國企改革 研究員工持股等試點

北京市代市長​​蔡奇在北京市人民政府工作報告中提出，今年北京市將深化國企國資改革，研究推出職業經理人、員工持股等改革試點。以混合所有制改革為突破口，加大企業調整重組力度。進一步放寬市場准入，促進民營經濟發展。

此外，北京市2017年還會深入調整供給結構。着力抓好「三去一降一補」，全面完成國家下達的年度任務。堅決退出低端無效供給，支持首鋼集團化解外埠產能，退出處理危險廢物以外的全部水泥產能。開展虧損企業專項治理，支持分類處置50戶以上「殭屍企業」。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。