中國財經

北京市代市長​​蔡奇在北京市人民政府工作報告中提出，今年北京市將深化國企國資改革，研究推出職業經理人、員工持股等改革試點。以混合所有制改革為突破口，加大企業調整重組力度。進一步放寬市場准入，促進民營經濟發展。

此外，北京市2017年還會深入調整供給結構。着力抓好「三去一降一補」，全面完成國家下達的年度任務。堅決退出低端無效供給，支持首鋼集團化解外埠產能，退出處理危險廢物以外的全部水泥產能。開展虧損企業專項治理，支持分類處置50戶以上「殭屍企業」。