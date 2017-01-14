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北京市第十四屆人民代表大會第五次會議開幕，代市長蔡奇發表工作報告，指加強治理大氣污染及交通擠塞等問題。

報告指今年主要任務是加大力度治理大氣污染等「大城市病」，深入研究成因，提高治理實效，設立環境保護督察，推動清潔空氣計劃，全年目標減少燃煤三成，總量降至700萬噸內，並整治2570間污染企業，淘汰30萬輛不符合標準的舊車。

報告指，指初步預計，去年全市地區生產總值按年增長6.7%左右，居民消費價格上漲1.4%，城鎮登記失業率1.41%。一般公共預算收入增長7.5%， 城鄉居民人均可支配收入實際增長6.7%左右。萬元地區生產總值能耗、水耗和二氧化碳排放分別下降4%以上、3%左右和5%左右，去年細顆粒物年均濃度下降9.9%。

至於今年全市經濟社會發展的主要預期目標是，地區生產總值增長6.5%左右；一般公共預算收入增長6.5%；居民消費價格漲幅控制在3.5%左右；城鎮登記失業率控制在3%以內;城鄉居民人均可支配收入增長與經濟增長同步；萬元地區生產總值能耗、二氧化碳排放分別下降3.5%、4%，萬元地區生產總值水耗下降3%左右，細顆粒物年均濃度力爭控制在每立方米60微克左右。

報告又提到，會實施新一輪措施改善交通堵塞問題，包括開發展新的巴士路線等。

至於2022年舉行的北京冬季奧運會，當局已完成賽事規劃，新場館亦正興建，並推進現有場館改造工作，以及發布冬奧會和冬季殘奧會的會徽。

蔡奇又指，城市副中心建設進展順利，完成副中心總體城市設計及六個重點地區詳細城市設計，亦開始建設環球主題公園。四大市級機關及行政部門今年底會搬遷到副中心。