人民銀行表示，為保持銀行體系流動性合理充裕，結合近期中期借貸便利(MLF)到期情況，今日對21家金融機構開展MLF操作，共3055億元(人民幣‧下同)，操作量遠超今日1015億元的到期規模。
本次MLF操作6個月期1230億元、一年期1825億元，利率與上期持平，分別為2.85%及3.0%。
據路透統計，今年1月MLF到期規模為4355億元，到期日分布於1月13日至1月21日，除今日到期的1015億元外，1月18日到期1345億元，19日的820億元，21日的1175億元。
今日 16:58 中國財經
人民銀行表示，為保持銀行體系流動性合理充裕，結合近期中期借貸便利(MLF)到期情況，今日對21家金融機構開展MLF操作，共3055億元(人民幣‧下同)，操作量遠超今日1015億元的到期規模。
本次MLF操作6個月期1230億元、一年期1825億元，利率與上期持平，分別為2.85%及3.0%。
據路透統計，今年1月MLF到期規模為4355億元，到期日分布於1月13日至1月21日，除今日到期的1015億元外，1月18日到期1345億元，19日的820億元，21日的1175億元。
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