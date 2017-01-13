中國財經

內地股市反覆走低，上證指數連續第4日下跌，收跌6點。兩市成交合計略增至3837億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌1.32%；深成指亦跌2.73%。

上證指數今早低開3點後反覆上落，早段最高見3130點，升11點或0.36%，午後由升轉跌，在3100點樓上徘徊，最低見3102點，跌17點或0.55%，收市報3112點，跌6點或0.21%，成交1744.39億元。

深成指全日反覆偏軟，午後跌幅擴大，10000點失而復得，收報10008點，跌122點或1.21%，最低見9997點，跌133點或1.32%；最高見10155點，升23點或0.24%，成交2093.05億元。

滬深300指數報3319點，升2點或0.07%；創業板指數報1899點，跌30點或1.56%。

分析師表示，今日大市延續前期震盪整理趨勢，尾段成交量急劇放大。淡友經過本周連續下跌後已得到宣泄，滬指有望在3100點上方重新進入橫盤整理狀態，未來繼續大幅下跌可能性不大。

各板塊幾乎全線下滑，紡織機械股跌逾3%；有色金屬、鋼鐵股跌2%；化工、石油、水泥、電力、煤炭、房地產股亦跌逾1%；僅得金融股靠穩。

中國海關總署今早公布，以美元計價，中國12月出口按年跌6.1%，遜於市場預期跌3.5%；進口按年增3.1%，略勝市場預期升2.7%。