中國財經

漢朝末年，華北中原一帶先爆發黃巾軍的大規模反政府叛亂，後有軍閥互相攻戰，人民流離失所，農業生產停頓， 飢荒蔓延。中原有人開始想移居到人口稀少的江南「新大陸」，認為在南方溫暖肥沃的地方可以過和平溫飽的生活。長江中下游是東吳孫家的地盤，父親孫堅、兄長孫策以鎮壓黃巾軍和江東豪族而揚名， 第三代CEO孫權繼承父兄基業，努力經營，終成為江南的霸權。

荒蕪之地變魚米之鄉

孫權治理吳國最重要的經濟政策，和曹操一樣也是推行屯田制，他召集從北方來的流民在荒地屯田從事農業生產。屯田分軍屯和民屯，專設典農校尉、屯田都尉等官員管理。屯田民且耕且戰，屯田戶只需種田，免除民役。此後大量的荒地開墾出來，糧食產量也年年增加。為了宣傳和鼓勵將士屯田，孫權親自做show，下令為自己駕車的八頭牛轉換工作，由在街上拉車，轉換到農田上幹活。他又十分注重興修水利和開鑿運河，方便了農業和水路交通的發展。孫策打下江東時，該地還是人煙稀少的荒蕪之地，而經過孫權屯田開發，逐漸顯出了魚米之鄉的雛形。中國的經濟重心由北方移向南方的過程，可以說是由孫權開始。

公元二零八年，中原霸主曹操率領大軍南下，打算一統大中華市場，先破荊州，二十多萬大軍沿長江南下直逼揚州。孫權與逃至南方的劉備結盟抗曹，兵力不足五萬，由周瑜擔任聯盟軍總司令。曹軍與孫劉聯軍於赤壁附近的長江南北對峙。

周瑜先派出部將黃蓋，假裝投降曹操，約定半夜率領軍船前往曹操艦隊投降。其實黃蓋船隊上載的是枯草木柴， 等到靠近曹艦時便起火燃燒， 撞向曹軍的船，龐大的曹操艦隊遭火攻而全軍覆㓕。曹操本來在這場球賽一直有領先優勢，怎料在完場後最後幾分鐘於赤壁失球反勝為敗，只好唱着自己作的詩「對酒當歌，人生幾何」驚惶北逃。《三國演義》的故事描述諸葛亮一早算定曹操會敗走華容道，故派關羽埋伏，但重義的關羽因曹操曾對自己有恩，違反軍令放走曹軍。

三國中孫權最後稱帝

赤壁一戰決定了南北分治， 三方鼎立的形勢，孫權在南方的霸業更加鞏固。公元二二零年曹操的長子曹丕廢漢獻帝， 自立為皇帝，建立魏王朝。劉備那時已取得益州蜀地的地盤， 也稱帝建立蜀漢王朝。三國中孫權最後稱帝，於二二九年於建業(今南京）登皇帝位，建立吳王朝， 並出兵佔領福建、廣東、湖南及越南北部一帶。

「曹操屯田，統一中原；孫吳屯田，民無飢歲」。孫權在吳國稱帝五十餘年期間，重視農業經濟，稻田沃野，國富民安。

鍾左敦