中國財經

畢馬威指出，儘管全球風險投資在去年出現放緩，但是中國期內仍創下風投紀錄新高。風投業績預計會繼續表現強勁，而人工智能成為投資者一個新的關注點。

畢馬威發布有關風投趨勢的全球季度報告顯示，雖然中國的風投的交易數量在去年減少至300宗，較2015年的513宗減少42%，但風投的投資額在去年卻增加19%，達到310億美元。這主要歸因於去年年初的數個大型交易。

報告指出，人工智能和認知學習將會改變人們生活的幾乎各個方面，預計風投對各個行業相關領域的投資，將在可見的未來成為主要的趨勢。