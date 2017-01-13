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今日 14:45 中國財經

【分析】中國出口遜預期 外貿面臨較大不確定性

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中國12月美元計出口跌幅超預期，進口表現較好，惟全年進、出口均告負收官。分析人士認為，考慮到全球經濟稍有改善，加上低基數下，今年首季外貿可能延續跌幅收窄的向好之勢，但整體外貿環境並沒有實質改善，而且美國候任總統特朗普上台後加劇不確定性。

中國海關總署公布，以美元計價，12月出口按年跌6.1%，遜於市場預期跌3.5%；進口按年增3.1%，略勝市場預期升2.7%。以人民幣計價，12月出口按年增0.6%；進口按年增10.8%。

中國2016年全年，以美元計價出口按年跌7.7%，進口跌5.5%。人民幣計價，出口跌2%，進口增長0.6%。

國金證券表示，12月外貿表現或將成為探測2017年外貿風向的先行指標，今年貿易結構升級，出口地域轉型升級，出口產品結構升級的趨勢仍將持續。

該行認為，雖然外貿數據已有起色，但不看好2017年中國的外貿表現。首先人民滙率持續走低，以美元計價的外貿增長數字將會表現不佳；其次，全球邁入外貿保護階段，全球交易量或呈現大幅萎縮，不排除中國出口繼續負增長的可能。而且目前全球大宗商品和資源價格都出現上漲趨勢，帶動出口商品價格上升，這將對目前擁有的外貿順差施加壓力。

交通銀行金融研究中心認為，今年首季出口將略微回升，亞洲周邊韓國台灣出口都在上升，說明東亞出口需求有一定程度改善，外貿經濟也在緩慢回升。但另一方面看，外部需求仍有限，特朗普政策有一定不確定性。

該中心預期，2017年美元計價出口小幅增長1%，進口狀況更好些，增速料在3%，消費相關需求較充足，工業經濟運行平穩，去產能推進，使得進口量平穩增長，同時價格因素對進口回升有較大影響。

中國銀行國際金融研究所表示，展望2017年，美國處於庫存上行周期及製造業PMI上升對貿易的支撐作用將會延續，但人民幣滙率及一些國家的貿易政策仍是較大的不確定性因素，因此難以對全年給出準確判斷，目前看美國候任總統特朗普上任後的貿易政策偏保護主義較多，仍需繼續觀察。

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