中國財經

上證指數午後走軟，現跌6點；深成指跌65點。

上證指數現報3112點，跌6點或0.21%，最低見3104點，跌15點或0.48%，成交1238.24億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10065點，跌65點或0.65%，低見10057點，跌73點或0.72%，成交1526.29億元。

滬深300指數報3321點，升3點或0.1%；創業板指數報1914點，跌15點或0.8%。

各板塊幾乎全線下滑，有色金屬、鋼鐵股跌1%；電力、石油、化工、房地產、水泥、煤炭股偏軟；金融股則靠穩。