中國財經

中國12月以美元計出口遜預期。以美元計價，中國12月出口按年跌6.1%，遜於市場預期跌3.5%；進口按年增3.1%，略勝市場預期升2.7%。

以人民幣計價，12月出口按年增0.6%，優於市場預期跌0.1%；進口按年增10.8%，優於市場預期升4.2%。

人民幣計12月貿易順差2754.18億元；美元計貿易順差408.18億。

2016年全年，以人民幣計價，中國進出口按年跌0.9%。其中，出口跌2%；進口增0.6%。貿易順差3.35萬億元人民幣，按年收窄9.1%。

美元計，全年出口按年下降7.7%；進口按年下降5.5%。

12月外貿出口先導指數為37.4，連續三個月按月回升，海關總署預期2017年首季度出口壓力有望緩解。

中國海關總署新聞發言人黃頌平表示，2016年全球經濟仍處於國際金融危機後的深度調整期，經濟復甦乏力，國際市場需求疲弱，中國對外貿易發展面臨的不穩定、不確定的因素明顯增多，下行壓力加大，總體形勢複雜嚴峻。

黃頌平預期，2017年中國外貿的內外部環境錯綜複雜，所面臨的困難也不是短期的，但經過這些年的積累，中國經濟以及外貿韌性好、潛力足、迴旋餘力大，無論外部市場如何波動，都有信心應對。

首創證券預期，2017年的季節下滑態勢會逐步緩解，外貿形勢是個恢復之年，外貿增速會恢復到正的個位數增長，大概較多月份會恢復到3%至5%的增長。

中國商務部表示，今年中國外貿形勢依然複雜嚴峻，外貿下行壓力加大，正千方百計穩增長，抓好相關政策措施落實，繼續實施積極的進口政策，努力實現外貿繼續回穩向好。