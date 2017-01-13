中國財經

中國海關總署新聞發言人黃頌平表示，中國去年對外貿易呈現回穩向好的態勢，但今年國際環境依然嚴峻複雜，國內經濟下行壓力也仍然較大，影響中國外貿發展的不確定因素仍然很多，支撐外貿持續向好的基礎尚不牢固。

黃頌平指出，目前世界經濟面臨諸多新挑戰，低迷疲軟仍是世界經濟的主調，多個組織一同預期今年全球經濟仍將低位運行，意味着2017年全球貿易仍將難以回暖，不確定因素增大。在這樣的大環境下，中國外貿也難以獨善其身。

其次，中國自身改革進入深水區，外貿結構轉型壓力大，而今年是中國實施「十三五」規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，諸多的結構調整進入了攻堅期。

他又稱，全球化進程遇阻，貿易保護主義對中國出口擴大形成制約。在經濟增長乏力背景下，實施貿易保護、設置貿易壁壘，用反傾銷手段干預正常貿易，成為有關國家搶佔國際市場份額的重要手段。

另外，2017年全球政局正在發生巨大變化，比如英國「脫歐」、歐洲主要國家大選、美國新總統上任，以及韓國總統選舉等大事件，都會給現有政策走向帶來變數，或加劇全球範圍內貿易保護主義態勢。

總體看來，黃頌平認為，2017年中國外貿的內外部環境錯綜複雜，所面臨的困難也不是短期的，但經過這些年的積累，中國經濟以及外貿韌性好、潛力足、迴旋餘力大，無論外部市場如何波動，都有信心應對。