訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:34 中國財經

PIMCO料今年中國或允許人幣自由浮動

放大圖片

太平洋投資管理公司(PIMCO)認為，今年中國有可能允許人民幣自由浮動。

該公司亞洲新興市場投資組合管理主管Luke Spajic在研究報告中稱，中國已發現不可能同時實現3個目標，包括滙率穩定或固定、資本自由流動，以及貨幣政策獨立。而綜合金融環境收緊及政策面臨的三重困境，意味人民幣可能依舊是「安全閥」。

Spajic稱，就今年來說，該公司基本預測是人民幣兌美元的百分比跌幅將達到中到高的個位數水平。然而，該公司又認為中國人民銀行允許人民幣自由浮動、或至少放寬交易區間的可能性已增加。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。