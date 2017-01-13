中國財經

太平洋投資管理公司(PIMCO)認為，今年中國有可能允許人民幣自由浮動。

該公司亞洲新興市場投資組合管理主管Luke Spajic在研究報告中稱，中國已發現不可能同時實現3個目標，包括滙率穩定或固定、資本自由流動，以及貨幣政策獨立。而綜合金融環境收緊及政策面臨的三重困境，意味人民幣可能依舊是「安全閥」。

Spajic稱，就今年來說，該公司基本預測是人民幣兌美元的百分比跌幅將達到中到高的個位數水平。然而，該公司又認為中國人民銀行允許人民幣自由浮動、或至少放寬交易區間的可能性已增加。