路透引述業內人士透露，人民銀行公開市場今日進行的逆回購操作降至700億元(人民幣．下同)，其中7天期100億元，28天期600億元。昨日逆回購金額1100億元。
本周公開市場共有4300億元逆回購到期，其中今日到期1400億元。據此計算，今日淨回籠700億元；本周將淨投放1000億元。另外，今日還有1015億元中期借貸便利(MLF)到期回收流動性。
一位交易員透露，目前下周公開市場逆回購需求報送品種恢復為7天、14天和28天三種。
今日 09:36 中國財經
路透引述業內人士透露，人民銀行公開市場今日進行的逆回購操作降至700億元(人民幣．下同)，其中7天期100億元，28天期600億元。昨日逆回購金額1100億元。
本周公開市場共有4300億元逆回購到期，其中今日到期1400億元。據此計算，今日淨回籠700億元；本周將淨投放1000億元。另外，今日還有1015億元中期借貸便利(MLF)到期回收流動性。
一位交易員透露，目前下周公開市場逆回購需求報送品種恢復為7天、14天和28天三種。
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