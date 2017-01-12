中國財經

國家稅務總局公布，去年，已扣減出口退稅的全國稅務部門組織稅收收入11.59萬億元(人民幣‧下同)，按年增長4.8%，較2015年的增長6.6%，減少1.8個百分點。

中國央視網引述稅務總局局長王軍稱，去年的增長幅度與2012年的增長11.3%相比，減少6.5個百分點，比同期GDP增幅下跌得更多。他指出，減稅是增長放緩的主因。

王軍指出，稅制改革和減稅政策不僅直接降低了企業稅收負擔，而且助推供給側結構性改革和企業轉型升級，對經濟穩增長和市場增活力起到重要促進作用。