台灣股市收逾一年半高位，台灣加權指數收報9410點，升64點或0.69%。
台股今早輕微高開後，最多升84點或0.91%，高見9430點，收市升幅略收窄。電子類指數升0.77%，金融保險類指數升0.37%。
分析指出，全球股市展望仍佳，台灣景氣亦見復甦，午後將有兩大重磅股台積電和大立光的投資者說明會，各方寄予厚望。
台積電第四季淨利按年增長37.6%至1002億元新台幣，高於市場預期，該股今日收升1.37%。另外，大立光今日收升1.68%。
今日 14:23 中國財經
台灣股市收逾一年半高位，台灣加權指數收報9410點，升64點或0.69%。
台股今早輕微高開後，最多升84點或0.91%，高見9430點，收市升幅略收窄。電子類指數升0.77%，金融保險類指數升0.37%。
分析指出，全球股市展望仍佳，台灣景氣亦見復甦，午後將有兩大重磅股台積電和大立光的投資者說明會，各方寄予厚望。
台積電第四季淨利按年增長37.6%至1002億元新台幣，高於市場預期，該股今日收升1.37%。另外，大立光今日收升1.68%。
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