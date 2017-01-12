A股午後反覆走低，上證指數跌15點，深成指跌71點。
上證指數現報3121點，跌15點或0.49%，成交1200.06億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10144點，跌71點或0.7%，成交1512.96億元。
滬深300指數報3320點，跌13點或0.41%；創業板指數報1932點，跌4點或0.25%。
各板塊普遍向下，船舶製造股跌2%；鋼鐵、水泥、有色金屬、化工股跌1%；房地產、電力、煤炭、石油股偏軟；次新股則升2%；金融股靠穩。
今日 14:20 中國財經
A股午後反覆走低，上證指數跌15點，深成指跌71點。
上證指數現報3121點，跌15點或0.49%，成交1200.06億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10144點，跌71點或0.7%，成交1512.96億元。
滬深300指數報3320點，跌13點或0.41%；創業板指數報1932點，跌4點或0.25%。
各板塊普遍向下，船舶製造股跌2%；鋼鐵、水泥、有色金屬、化工股跌1%；房地產、電力、煤炭、石油股偏軟；次新股則升2%；金融股靠穩。
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