中國財經

發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆在《人民日報》撰文稱，要把經濟運行保持在合理區間，合理區間的下限要看就業、上限要看物價。今年貫徹好穩中求進的總基調具有特別重要的意義，但要在穩的前提下在關鍵領域有所進取。

他表示，中國經濟增長應是處於合理區間的中高速增長，要穩預期，穩定民營企業家信心，加強預期引導，提高政府公信力，並把防控金融風險放到更加重要的位置，目前風險總體可控，但要切實預防和消除隱患。

他指出，所追求的增長是就業比較充分的增長，是物價總水平合理的增長，是居民收入提高與經濟發展基本同步的增長，是結構不斷優化的增長，是生態環境逐步改善的增長。

寧吉喆表示，今年要深入推進「三去一降一補」。對於鋼鐵、煤炭行業，要嚴格執行環保、能耗、質量、安全等相關法律法規和標準，推動企業兼並重組，妥善處置企業債務，用市場、法治的辦法做好其他產能嚴重過剩行業的去產能工作。

他又稱，要在控制總槓桿率的前提下，把降低企業槓桿率作為重中之重，支持企業市場化、法治化債轉股，加強企業自身債務槓桿約束，同時應規範政府舉債行為。在減稅、降費、降低要素成本方面要加大工作力度，特別是要通過改革降低制度性交易成本。

對於房地產市場，他指出，促進房地產市場平穩健康發展。要加快研究建立符合國情、適應市場規律的基礎性制度和長效機制，既抑制房地產泡沫，又防止出現大起大落。要分類調控、因城施策，重點解決三四線城市房地產庫存過多的問題。

他提到，深入推進農業供給側結構性改革。要把增加綠色優質農產品供給放在突出位置，深化農村土地管理、產權制度等改革或改革試點。