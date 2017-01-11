中國財經 時事脈搏

美國國務卿克里表示，中國最終會成為世界最大的經濟體。

克里在海軍學院演說時稱，現階段，美國仍然是世界上最強大的國家，是世界上最大的經濟體。不過，隨着中國實力增加，美國很難事事讓其他國家言聽計從，中國憑其規模，最終會成為世界最大的經濟體。

他認為，美國未來需要在決策及外交問題上，有更高超的技巧和更快的速度，呼籲將上場的新政府與中國緊密合作，並通過中國對北韓的影響力，在核問題上加強對金正恩政權施壓。

克里又強調，南海問題需要各方共同以和平手法去解決，並必須確保公海自由航行的權利。