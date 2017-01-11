A股開市走軟，上證指數低開4點。
上證指數開市報3156點，跌4點或0.16%；現報3156點，跌5點或0.17%。
深成指開市報10294點，跌12點或0.12%；現報10291點，跌14點或0.14%。
滬深300指數開市報3355點，跌2點或0.07%；創業板指數開市報1947點，跌4點或0.22%。
各板塊幾乎全線向下，陶瓷股跌1%；水泥、石油、鋼鐵、電力、煤炭、化工、房地產、有色金屬股偏軟；次新股升2%；金融股靠穩。
今日 09:35 中國財經
A股開市走軟，上證指數低開4點。
上證指數開市報3156點，跌4點或0.16%；現報3156點，跌5點或0.17%。
深成指開市報10294點，跌12點或0.12%；現報10291點，跌14點或0.14%。
滬深300指數開市報3355點，跌2點或0.07%；創業板指數開市報1947點，跌4點或0.22%。
各板塊幾乎全線向下，陶瓷股跌1%；水泥、石油、鋼鐵、電力、煤炭、化工、房地產、有色金屬股偏軟；次新股升2%；金融股靠穩。
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