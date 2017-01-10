中國民航局空管局局長車進軍表示，去年全年航班正常率達到76.6%，按年提高8.2個百分點。今年，航班正常率目標為不低於75%，空管原因導致的不正常航班數佔計劃航班數比例不超過8%。
去年全年飛行架次再創新高，共保障各類飛行起降(不含航校訓練)839萬架次，按年增長7.75%。
車進軍表示，今年空管系統將持續優化空域結構，提升空域保障能力。在航班正常保障方面，空管系統將進一步規範流量管理，推進跨區域總量控制試驗運行，提高運行效率。
今日 15:56 中國財經
中國民航局空管局局長車進軍表示，去年全年航班正常率達到76.6%，按年提高8.2個百分點。今年，航班正常率目標為不低於75%，空管原因導致的不正常航班數佔計劃航班數比例不超過8%。
去年全年飛行架次再創新高，共保障各類飛行起降(不含航校訓練)839萬架次，按年增長7.75%。
車進軍表示，今年空管系統將持續優化空域結構，提升空域保障能力。在航班正常保障方面，空管系統將進一步規範流量管理，推進跨區域總量控制試驗運行，提高運行效率。
|下一篇：
|【深港通戰報】北向額度用7.3% 七股漲停
|上一篇：
|香港會計師公會料本財年財政盈餘589億