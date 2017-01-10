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今日 15:56 中國財經

中國力爭今年飛機航班正常率不低75%

中國民航局空管局局長車進軍表示，去年全年航班正常率達到76.6%，按年提高8.2個百分點。今年，航班正常率目標為不低於75%，空管原因導致的不正常航班數佔計劃航班數比例不超過8%。

去年全年飛行架次再創新高，共保障各類飛行起降(不含航校訓練)839萬架次，按年增長7.75%。

車進軍表示，今年空管系統將持續優化空域結構，提升空域保障能力。在航班正常保障方面，空管系統將進一步規範流量管理，推進跨區域總量控制試驗運行，提高運行效率。

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