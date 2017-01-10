中國財經

中國12月CPI升幅略為回落，PPI升幅超預期，並創逾5年高位。分析人士預計，12月PPI的漲勢不會延續太久，CPI今年漲勢溫和，並不構成太大通脹壓力，貨幣政策仍將穩健中性。

國家統計局公布，中國12月居民消費價格指數(CPI)按年上升2.1%，按月回落0.2個百分點，略低於市場預期。2016年CPI按年升2%。

海通證券表示，儘管12月糧食、水產、豬價按月上漲，但氣溫偏高導致鮮菜和鮮果價格漲幅弱於歷史同期；能源價格上漲推動非食品繼續走高，12月CPI微降。隨着春節因素影響增強，食品類價格走高，再加上春節月份與去年錯位，預計1月CPI按年或將跳升至2.4%，達到短期頂點，而2月通脹在高基數效應下或將大幅回落。

該行預期，春節因素和前期商品漲價令通脹短期仍有壓力，再考慮到滙率維穩、控制資產泡沫、防範金融風險等因素，貨幣政策仍將穩健中性。

首創證券表示，CPI漲幅逐步回升的態勢沒變，維持今年CPI升3%至3.3%的預測，但還取決於第一至第二季的數據，以目前的貨幣供應狀況看，第三季之前不會改變，需求也沒有顯著增長，價格的回升是穩步狀況。

中國12月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上漲5.5%，連升4個月，漲幅創2011年9月以來最高，且勝於市場預期升4.5%。

中國國際經濟交流中心信息部副部長王軍稱，今年CPI通脹壓力不大，通過工業品傳遞有限；PPI壓力會大一些，尤其是上半年基數低，加之反彈效應持續，首季PPI上行壓力尤其大，但之後隨着經濟放緩會有所回落，全年預計轉正。

民生銀行認為，受上年基數較高影響，全年CPI累計上漲2%，仍低於全年控於3%的目標，屬於溫和通脹，結合去年第三季以來宏觀經濟企穩回升看，當前物價水平和經濟形勢總體匹配較好。今年上半年PPI還將繼續保持上漲態勢，關注PPI快速上漲帶來的物價壓力。

上海證券表示，CPI和PPI價格的分化局面，不影響貨幣政策基調，目前通脹尚不構成擔憂，預料貨幣政策穩健中性，側重於抑制資產泡沫和防範金融風險，偏緊的貨幣環境會在一定程度上限制通脹上行，無需再額外收緊措施。