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今日 10:48 中國財經 國際財經

羅傑斯:特朗普上任利好俄資產 不利中國

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「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)接受CNBC訪問時表示，在美國候任總統特朗普上任後，將看好俄羅斯資產，但對中國的投資前景不樂觀，對中國市場保持觀望態度。

羅傑斯認為，「特朗普效應」已對美國股市造成了深刻的影響，令美股屢創新高。不過，美股的估值已經太高，建議尋找較低估值的市場，特別看好俄羅斯資產。

他指出，特朗普與俄羅斯總統普京關係友好，是全球政治格局的巨大轉變，相信未來兩國關係或會改善，而西方對俄羅斯的制裁有望放寬，令環球主要石油生產國前景有望顯著改善。羅傑斯稱，過去數年已大舉買入俄羅斯股票和貨幣盧布。

相對之下，羅傑斯對中國的投資前景並不樂觀，並且處於觀望態度，仍持有中國資產，但不沽售也不會購入。

他認為，特朗普對中國的鷹派立場，或將拖累中國的經濟增長動力，而特朗普上任後或有機會向中國實施45%關稅，與中國爆發貿易戰，警告投資者應沽出手持的所有投資。

他表示，相信中國亦會有措施應對，例如拋售所持有的美國國債等，全球經濟或陷入混亂及衰退，此時美元有避險功能將會繼續強勢。

不過，羅傑斯對中國並非完全悲觀，認為政府大力投資，加強保護環境和改善醫療，看好相關股份的投資前景。另外，他認為中國的「一帶一路」戰略會改變地緣政治經濟格局，因此看好鐵路等行業的前景。

儘管羅傑斯短期內看淡許多資產類別，但他在未來10或20年，仍看好亞洲市場。

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