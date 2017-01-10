中國財經

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，按年比，CPI漲幅較上月回落0.2個百分點，主要是由於對比基數相對較高的影響。

國統局公布，中國12月居民消費價格指數(CPI)按年上升2.1%，按月回落0.2個百分點，略低於市場預期。2016年CPI按年升2%。

食品價格按年上漲2.4%，漲幅比上月回落1.6個百分點；非食品價格按年上漲2%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，鮮菜價格漲幅由上月的15.8%回落至2.6%，對CPI的影響減少了0.30個百分點，是按年漲幅回落的主要原因。

按月看，12月份CPI上漲0.2%。其中，食品價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.08個百分點。12月份受全國平均氣溫偏高影響，鮮菜和鮮果價格漲幅均弱於歷史同期平均漲幅，按月分別上漲0.1%和2.9%，合計影響CPI上漲約0.05個百分點。糧食、水產品和豬肉價格按月分別上漲0.3%、0.3%和0.2%，合計影響CPI上漲約0.03個百分點。

非食品價格則按月上漲0.2%，影響CPI按月漲約0.15個百分點。其中，汽油、柴油、液化石油氣等能源價格分別上漲3.1%、3.6%和2.1%，合計影響CPI上漲約0.06個百分點。

另外，中國12月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上漲5.5%，漲幅創2011年9月以來最高，且勝於市場預期升4.5%。

繩國慶指出，PPI漲幅擴大的原因包括受滙率波動等多因素影響，進口大宗商品價格上漲，推升了部分工業品出廠價格，以及工業生產和市場需求穩定增長，去產能、去庫存政策的效果顯現，供需關係逐步改善。