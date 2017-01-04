中國財經

國家能源局副局長李仰哲表示，在體制機制創新方面，能源發展十三五規劃更加注重發揮市場在資源配置中的決定性作用，提出要完善現代能源市場。

他表示，要推動電網、油氣管網等基礎設施公平開放接入，有序放開油氣勘探開發等競爭性業務，進一步提高資源配置效率。

在產業模式創新方面，規劃提出要積極推廣合同能源管理、綜合能源服務等先進市場理念和模式，推動訊息技術與能源產業深度融合，增強能源供給側、需求側交互響應能力，構建能源生產、輸送、使用和儲能體系協調發展、集成互補的智慧能源體系。