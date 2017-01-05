中國財經

美滙指數高位回落，人民幣滙價靠穩，離岸價(CNH)在6.89徘徊；在岸價(CNY)於6.92附近上落，兩岸價差現曾「倒掛」逾500點子，是2016年春節以來兩岸最大倒掛點數。

截至本港早上10時14分，離岸人民幣兌美元報6.8912，最低見6.8941。每百人民幣兌港元報89.31。

在岸人民幣兌美元報6.9268，最低見6.9275。

人民幣兌美元中間價報6.9307，較上日大幅調升219點子或0.31%，創近1個月最大升幅。