美滙指數高位回落，人民幣滙價靠穩，離岸價(CNH)在6.89徘徊；在岸價(CNY)於6.92附近上落，兩岸價差現曾「倒掛」逾500點子，是2016年春節以來兩岸最大倒掛點數。
截至本港早上10時14分，離岸人民幣兌美元報6.8912，最低見6.8941。每百人民幣兌港元報89.31。
在岸人民幣兌美元報6.9268，最低見6.9275。
人民幣兌美元中間價報6.9307，較上日大幅調升219點子或0.31%，創近1個月最大升幅。
今日 10:18 中國財經
美滙指數高位回落，人民幣滙價靠穩，離岸價(CNH)在6.89徘徊；在岸價(CNY)於6.92附近上落，兩岸價差現曾「倒掛」逾500點子，是2016年春節以來兩岸最大倒掛點數。
截至本港早上10時14分，離岸人民幣兌美元報6.8912，最低見6.8941。每百人民幣兌港元報89.31。
在岸人民幣兌美元報6.9268，最低見6.9275。
人民幣兌美元中間價報6.9307，較上日大幅調升219點子或0.31%，創近1個月最大升幅。
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