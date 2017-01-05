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今日 10:06 中國財經

財新中國12月服務業PMI升至17個月高

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財新/Markit聯合公布，中國去年12月服務業經營活動指數(PMI)，按月上升0.3個百分點至53.4，升至17個月以來高位。當月綜合PMI創45個月以來的新高，達到53.5。

財新智庫莫尼塔研究首席經濟學家鐘正生表示，12月製造業和服務業雙雙擴張，經濟回暖繼續。去年末季中國經濟好於首三季度，全年經濟目標達成無礙。但他稱，在房地產政策逐漸收緊、財政政策和貨幣政策擴張可能放緩的背景下，明年中國經濟內生動力是否能夠有效對沖還存在不確定性，需要警惕後期經濟轉頭向下的風險。

數據顯示，去年12月，製造業和服務業新接訂單均加速增長。製造業新業務增速升至2014年7月以來最高，因客戶需求改善；加上服務業新業務的增速也創下17個月最高紀錄，新訂單總量創下2013年3月以來最強勁增速。

去年底，製造業與服務業的平均投入成本皆漲幅加劇，製造業成本負擔錄得2013年3月以來最明顯升幅，服務業投入成本則創下將近兩年來最大漲幅，綜合投入價格錄得69個月來最顯著漲幅。

不過，由於市場競爭壓力，企業無法把增加的成本負擔完全轉移給客戶，期內服務業收費價格僅有輕微升幅。製造業廠商大幅上調產品售價，但加價幅度按月有所放緩。綜合產出價格的漲幅雖然較11月放緩，但仍是2011年初以來最高紀錄之一。

此外，服務業企業普遍對今年的增長前景表示樂觀，樂觀度為4個月以來最高。許多受訪企業表示信心源自市況改善和公司擴張。

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